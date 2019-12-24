نائب عن الحكمة: لن نصوت لاي مرشح لا تنطبق عليه هذه الشروط

2019/12/24 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الثلاثاء، ان كتلته لن تدعم او تصوت اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء لا تنطبق عليه.

وقال فدعم لـ السومرية نيوز، إن "تحالف البناء بصفته الكتلة الاكبر، اخذ على عاتقه قضية تقديم مرشح رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية بغية تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً ان "الحكمة موقفها واضح وثابت بدعم اي مرشح يحمل مواصفات غير جدلية ومستقل ويستطيع عبور هذه المرحلة بشكل صحيح وسليم".

وأضاف أن "هذه هي رؤيتنا وموقفنا من الشخصي المرشح لرئاسة الوزراء وبحال ترشيح اي شخصية لاتنطبق عليها هذه المواصفات فلن نصوت لها او لحكومتها ولن ندعمها".





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