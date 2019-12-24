غدا دوام رسمي ومجلس الوزراء يمنح صلاحية التعطيل للمحافظين

2019/12/24 | 16:28 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء وجود عطلة رسمية يوم غد الاربعاء باستثناء المسيحيين.

وأوضحت المصادر...

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