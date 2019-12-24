قائد الاولمبي: هدفنا احراز اللقب

2019/12/24 | 16:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الغد برس:

اكد قائد المنتخب الاولمبي بكرة القدم علي كاظم، اليوم الثلاثاء، ان الفريق هدفه الفوز بلقب بطولة امن اسيا تحت ٢٣ عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وقال كاظم لموقع الاتحاد الآسيوي الرسمي "اننا نطمح لإحراز اللقب وإعادة إنجاز التأهل للأولمبياد وسنقاتل لأجل إسعاد الجماهير العراقية".

وذكر "لازالت لحظات التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو عالقة في بالي وسنسعى جاهدين لتكرارها".

واشار الى ان "العراق مليء بالمواهب وحلمي هو تمثيل المنتخب الوطني الأول و آمل ان اقدم أفضل ما لدي في هذه البطولة لتحقيق حلمي في تمثيل المنتخب الوطني الاول".

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