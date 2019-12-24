السلطات تغلق أبواب المدارس بسبب وصول التلوث الى مستويات قياسية في ايران

2019/12/24 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدت زيادة نسبة لتلوث في العاصمة الإيرانية طهران، الى تعطل الدوام في المدارس خلال الأيام الماضية.

وطالبت بلدية العاصمة المواطنين باتباع عدد من التعليمات، ومن بينها استخدام وسائل المواصلات العامة، والابتعاد عن استخدام السيارات الخاصة والدراجات النارية، في وقت زاد فيه تذمر مواطني العاصمة بسبب تزايد المخاوف من توقف العملية التربوية وتعطل الامتحانات، معربين عن استيائهم من لجوء الحكومة الى إيقاف الدوام بالمدارس، بدلا عن إيجاد حلول لمعالجة مشكلة التلوث، التي وصلت الى ستة اضعاف المستويات التي حددتها منظمات البيئة الدولية.

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