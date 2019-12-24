الرئیس بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين

2019/12/24 | 16:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني

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