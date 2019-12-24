بعد جدل واسع.. البرلمان يصوت على مواد بقانون الانتخابات ويعتمد الدوائر المتعددة

2019/12/24 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مواد قانون الانتخابات بعد جدل واسع رافق اكمال التصويت على المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر منه خلال الاسبوع الماضي.واكمل البرلمان خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وبحضور 184 نائباً، التصويت على مواد قانون الانتخابات حيث صوت على المادة 15 و16 وصولا الى […]

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