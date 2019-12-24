من هو التميمي خلف الساعدي لقيادة جهاز مكافحة الارهاب؟

2019/12/24 | 16:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب رسمياً بعد استحصال ...

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