محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في المحافظة والدوائر التابعة لها

2019/12/24 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن محافظ بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في الدوائر التابعة للمحافظة.

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