بسبب راتب ميسي الضخم.. برشلونة أكثر الأندية إنفاقا على رواتب لاعبيه

2019/12/24 | 16:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد- متابعات: كشفت دراسة أجراها موقع “سبورتنغ إنتليجنس” أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم احتفظ بصدارة قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين، وجاءت سبعة فرق من الدوري […]

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