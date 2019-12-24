بدء جلسة علنية للبرلمان برئاسة الكعبي

2019/12/24 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة "علنية" برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

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