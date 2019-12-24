إعادة فتح منفذ مندلي الحدودي

2019/12/24 | 16:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء، افتتاح منفذ مندلي الحدودي بشكل رسمي امام الحركة التجارية بين العراق وايران في محافظة ديالى .

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