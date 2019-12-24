محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

2019/12/24 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يليوم غد الاربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقت"العهد نيوز" ، نسخة منه،

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