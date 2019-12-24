قيادي كردي: التصويت على المادة 15 ’’ذبح’’ عملية التوافق والعراق الفيدرالي تم ’’هدمه’’

2019/12/24 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصف القيادي، بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، التصويت على المادة 15 بـ"ذبح" عملية التوافق، فيما رأى أن العراق الفيدرالي تم "هدمه".

وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم): "لقد تم ذبح عملية التوافق التي كانت أساسا لإدارة الدولة والعملية السياسية منذ عام 2003 وهذه سابقة خطيرة أن يتم التعامل مع القضايا المصيرية عن طريق الأغلبية".

وأضاف: "سيكون اجتماع حاسم للكتل الكردستانية ردا على التصويت على المادة 15"، مبينا أن "العراق الفدرالي تم هدمه بالتصويت على هذه الفقرة".

واضاف، أن "ما ضحى به الكرد خلال 70 عاما وقدموا آلاف التضحيات من أجله، تم هدمه بتظاهرات لمدة 60 يوما مع جل احترامنا لمطالب المتظاهرين".

قبيل ذلك صوت مجلس النواب، على المادة 15 من قانون الانتخابات.

وقال مصدر من داخل المجلس لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على المادة 15 من قانون الانتخابات، الخاصة بالدوائر المتعددة داخل المحافظات، بعد جدل واسع اثارته هذه المادة بين مختلف القوى السياسية خصوصا الكردية منها".

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نص المادة 15 من قانون الانتخابات بعد تمريرها خلال جلسة مجلس النواب اليوم.

وافاد مصدر نيابي من داخل مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بتصويت البرلمان على الما

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي من داخل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتصويت أعضاء مجلس النواب على المادة 16 من قانون الانتخابات.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على المادة 16 من قانون الانتخابات".

قب

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي من داخل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتصويت البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على المادة 15 من قانون الانتخابات، الخاصة بالدوائر المتعددة داخل ال

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