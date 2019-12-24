هل بدأ العد العكسي لتوقف “واتساب” عن العمل؟

2019/12/24 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “واتس آب” مؤخرا أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل Windows الأسبوع المقبل.وعلى الرغم من أن تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، متاح حاليا على هواتف Windows محددة، إلا أنه سيتوقف عن العمل بعد 31 ديسمبر.وقالت “واتس آب”: “لن تتمكن بعد الآن من استخدام “واتس آب” عبر جميع أنظمة […]

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