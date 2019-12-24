2019/12/24 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأداء الكارثي للشرطة يقودها للخسارة المذلة والشباب يضع قدماً الإختبار الأخير للأولمبي أمام الأوزبكي قبل السفر إلى تايلاند الناصرية – باسم ألركابي يخوض المنتخب الاولمبي تحت 23 سنة اليوم اخر مبارياته التجريبية قبل التوجه الى مكان التصفيات المقررة في تايلاند حيث الثانية امام نظيره الاوزبكي اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من كانون اول الجاري وبعيدا عن […]

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