2019/12/24 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة غامضة لحارس مرمى ألماني شاب في حمّام سباحة الحكومة البريطانية تتحرّك بعد إهانة مدافع تشيلسي في البريميرليغ مدن- وكالات طالبت الحكومة البريطانية الهيئات الكروية بمنح الأولوية للقضاء على العنصرية في كرة القدم ولم تستبعد “اتخاذ إجراءات إن استدعت الضرورة”، بعد الإهانات التي تعرض لها مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مواجهة توتنهام.واعترف متحدث باسم […]

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