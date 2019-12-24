تمرين يشغّل 90% من عضلات الجسم

2019/12/24 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وفقاً لدراسة أجراها المعهد الإنكليزي للرياضة، فقد تبين بأن آلة التجديف تشغّل 90% من عضلات الجسم، وأن القيام بأي تمرين على هذه الآلة لا يساعد فقط على تشكيل عضلات الساقين، بل إنه يعمل أيضاً على عضلات الذراع وتحسين صحة القلب، إضافة إلى أن التمرين لا يتطلب جهداً كبيراً.تحتوي معظم صالات الألعاب على […]

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