تقرير: وصول البناء إلى رئاسة الحكومة دون دعم الصدر والسيستاني “انتحار سياسي”

2019/12/24 | 16:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



رأى تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن تحالف البناء أمام خيار صعب قد يعني “انتحاراً...

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