بالوثيقة ..نص المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات

2019/12/24 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التي عقدت ،اليوم الثلاثاء،برئاسة النائب الاول حسن الكعبي على المادتين15 و16 وهما المادتين الخلافيتين في قانون الانتخابات.

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