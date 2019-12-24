البرلمان العراقي يمرر المادة 15 في قانون الانتخابات

2019/12/24 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على تمرير المادة 15 في قانون الانتخابات والتي تتضمن دوائر متعددة....

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