بالصور.. تأهيل سوق جوار مرقد الامام الحسين {ع}

2019/12/24 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تعمل العتبة الحسينية المقدسة على تاهيل سوق بجوار مرقد الامام الحسين عليه السلام.

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