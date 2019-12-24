الغانمي يأمر القادة بتغيير أساليب القتال ضد داعش.. ويوجه رسالة للشعب

2019/12/24 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ترأس رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً امنياً موسعاً في قيادة العمليات المشتركة بحضور معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوة البرية وعدداً من قادة العمليات والفرق.

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