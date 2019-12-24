2019/12/24 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت القوات الامنية العراقية القبض على المسؤول العسكري لتنظيم داعش شمال محافظة كركوك

وقال قائد الفرقة ٥ شرطة اتحادية اللواء حيدر يوسف ابو ضرغام لشفق نيوز، انه تم القاء القبض على المسؤول العسكري لشمال كركوك في عملية أمنية نوعية للفرقة الخامسة شرطة اتحادية جنوب كركوك ويدعى ( عزالدين اسماعيل علي طعمة ) الملقب بـ الجراح

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