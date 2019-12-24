2019/12/24 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعتبر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا تمرير المادة ١٥ من قانون الانتخابات بأنها “دقت أسفين تقسيم العراق”.وقال الجربا خلال مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان إن “الحديث عن الانتخابات المبكرة أكذوبة سياسية ابتدعها البعض لتقسيم العراق”.وأضاف أن “هناك مشاكل كبيرة بين الاقضية والدوائر المتعددة إدارياً”، لافتاً إلى أن “التصويت على المادة ١٥ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : تمرير المادة 15 بقانون الانتخابات دقت أسفين تقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : تمرير المادة 15 بقانون الانتخابات دقت أسفين تقسيم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).