البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب


البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب
2019/12/24 | 18:01 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

البرلمان يصوت على قانون الانتخابات

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