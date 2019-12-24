2019/12/24 | 18:01 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يصوت على قانون الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يصوت على قانون انتخابات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).