2019/12/24 | 18:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول شخص يحمل أكثر من جنسية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي مسؤول شخص يحمل أكثر من جنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).