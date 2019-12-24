2019/12/24 | 18:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون انتخابات البرلمان.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ السومرية نيوز، "البرلمان صوت، في جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول، على قانون انتخابات مجلس النواب".

وأضاف المصدر، أن "القانون يشمل 50 مادة، تم التصويت عليها بشكل فردي مع مراعاة التسلسل"، مشيرا إلى "الغاء بعض الفقرات اثناء التصويت".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).