2019/12/24 | 18:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما من تخصيصات الشركة الرابحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما من تخصيصات الشركة الرابحة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على زيادة التخصيصات المالية لاندية الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما من تخصيصات الشركة الرابحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).