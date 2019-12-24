الغانمي يوجه بتغيير اساليب القتال

2019/12/24 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي ،اليوم الثلاثاء، القادة الأمنيين بتغيير أساليب القتال وتحديث الخطط للتعامل مع بقايا العصابات الارهابية، بالاضافة الى التنسيق بين كافة القطعات العسكرية.

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