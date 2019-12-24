2019/12/24 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح
يتبع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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