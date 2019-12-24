صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح


صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح
2019/12/24 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صفحة مقربة من الصدر بعد التصويت على قانون الانتخابات: الحمد لله الذي ثبتنا على نهج الاصلاح

يتبع ......

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