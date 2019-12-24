حرب الزّعامات.. الحرب النّاعمة بين حَوْزة النّجف وولاية الفَقيه

2019/12/24 | 18:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي مراد اختلافٌ مفاهيمي وشرعي بين ما تؤمن به #حوزة_النجف والتي يتصدى لقيادتها الآن #علي_السيستاني وبين #ولاية_الفقيه في #إيران والتي يقودها #علي_خامنئي.ولاية الفقيه كمفهومٍ شرعي يشبه تماماً دولة الخلافة، […]

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