قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي

2019/12/24 | 18:13 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٤ كانون الاول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، واصدر عددا من القرارات .ووافق مجلس الوزراء على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الادارة قبل اصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص ووجود الحاجة عند التعيين وللادارة العليا السلطة التقديرية لماجاء ...

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