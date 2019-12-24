بالوثيقة... تكليف منصور الجوراني مديرا للتخطيط العمراني في النجف الاشرف

2019/12/24 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، امراً بتكليف منصور الجوراني مديرا لمديرية التخطيط العمراني في النجف خلفا لضياء الفتلاوي.

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