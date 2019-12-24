التربية تكشف عن موعد الامتحانات التمهيدية الخارجية

2019/12/24 | 18:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية عن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية الخارجية للعام الدراسي2019/2020، حيث من المقرر ان تبدأ الامتحانات في الثالث من اذار /مارس القادم للمراحل كافة (الابتدائية، والمتوسط، والاعدادي ).

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