2019/12/24 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الصادقون النيابية تهنئ الشعب العراقي بإقرار قانون الانتخابات الجديد . هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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