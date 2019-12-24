2019/12/24 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي : لن أتراس جلسة التصويت على قانون الانتخابات حتى لايتم التأويل اني مع جهة ضد أخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي : لن أتراس جلسة التصويت على قانون الانتخابات حتى لايتم التأويل اني مع جهة ضد أخرى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي : لن أتراس جلسة التصويت على قانون الانتخابات حتى لايتم التأويل اني مع جهة ضد أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).