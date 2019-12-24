قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة المستقيل عبد المهدي

2019/12/24 | 18:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٤ كانون الاول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، واصدر عددا من القرارات .ووافق مجلس الوزراء على احتساب الشهادة […]

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