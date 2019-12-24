2019/12/24 | 18:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة المسابقات : في حال استمرت التظاهرات لشهر شباط سنجلس مع الاندية لمناقشة الالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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