2019/12/24 | 18:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام من التظاهرات، إصدار الأمر الإداري الخاص بـ٥٠٠ أجير للعمل كجباة في مديرية كهرباء المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أيام من التظاهرات، إصدار الأمر الإداري الخاص بـ٥٠٠ أجير للعمل كجباة في مديرية كهرباء المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أيام من التظاهرات، إصدار الأمر الإداري الخاص بـ٥٠٠ أجير للعمل كجباة في مديرية كهرباء المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).