الحلبوسي: لم اترأس جلسة التصويت لقانون الانتخابات حتى لا يتم التأويل باني مع جهة ضد أخرى

2019/12/24 | 18:33 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان عدم ترأس جلسة التصويت على قانون الانتخابات حتى لايحسب على جهة ضد اخرى.وقال الحلبوسي، خلال كلمته في...

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