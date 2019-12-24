مجلس النواب يرفع جلسته إلى إشعار آخر دون تحديد موعد

2019/12/24 | 18:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرفع مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، جلسته إلى إشعار آخر من دون تحديد موعد، وذلك بعد التصويت على إقرار قانون الانتخابات بمجمل فقراته".ورفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي الجلسة والتي بُثت مباشرة وتابعتها "كلكامش برس"، بعد أن طالب النواب بالتصويت على قانون الانتخابات بمجمل فقراته، وتم ذلك، ليعلن بعدها رفع الجلسة إلى إشعار آخر.وصوت مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات بجميع فقراته التي كانت محل خلاف بين الكتل السياسية، وذلك على الرغم من انسحاب الكتل الكردية وعدداً من النواب السنة، في محاولة لكسر النصاب.وبعد أن كان من المقرر انعقاد الجلسة في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الاثنين، ومن ثم تأجلت إلى الساعة الثامنة من اليوم نفسه، وذلك بسبب عدم حضور النواب الكرد بذريعة تأخر إقلاع طائراتهم من إقليم كردستان، تم عصر اليوم عقد الجلسة للتصويت على قانون الانتخابات.وبعد دخول النواب إلى قاعة المجلس والتصويت على الفقرات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، انسحبت الكتل الكردية وعدد من النواب السنة من مختلف الكتل من الجلسة في محاولة لكسر النصاب بسبب وصول التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

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