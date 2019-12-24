2019/12/24 | 18:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادصوت مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات بجميع فقراته التي كانت محل خلاف بين الكتل السياسية، وذلك على الرغم من انسحاب الكتل الكردية وعدداً من النواب السنة، في محاولة لكسر النصاب.وبعد أن كان من المقرر انعقاد الجلسة في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الاثنين، ومن ثم تأجلت إلى الساعة الثامنة من اليوم نفسه، وذلك بسبب عدم حضور النواب الكرد بذريعة تأخر إقلاع طائراتهم من إقليم كردستان، تم عصر اليوم عقد الجلسة للتصويت على قانون الانتخابات.وبعد دخول النواب إلى قاعة المجلس والتصويت على الفقرات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، انسحبت الكتل الكردية وعدد من النواب السنة من مختلف الكتل من الجلسة في محاولة لكسر النصاب بسبب وصول التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم "انسحاب" النواب الكرد وبعض السنة.. البرلمان يقرّ قانون الانتخابات بكامل فقراته) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم "انسحاب" النواب الكرد وبعض السنة.. البرلمان يقرّ قانون الانتخابات بكامل فقراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).