2019/12/24 | 18:33 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النـاشـط المدني (من البصرة) صـادق صالح ،اليوم الثلاثاء، ان اغلب فقرات قانون الانتخابات المعدل تتوافق مع مطالب المتظاهرين.وطالب صالح في حديثه لدجلة، بمشاركة لجان...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لـ(دجلة): اغلب فقرات قانون الانتخابات المعدل تتوافق مع مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لـ(دجلة): اغلب فقرات قانون الانتخابات المعدل تتوافق مع مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).