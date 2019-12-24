الاتحاد الوطني : قاطعنا الجلسة بسبب تجاهل ارادة الاكراد

2019/12/24 | 18:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني، جوان احسان، اليوم الثلاثاء، على مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب، مبينة السبب تجاهل ارادة الاكراد والشارع الشعبي بالاصلاح.

وقالت احسان في مؤتمر صحفي مشترك، تابعته "الغد برس"، ان "ماحصل في جلسة اليوم من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولايسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولايشوه النظام السياسي، ويسمح باجراء انتخابات مبكرة".

واضافت ان "اصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق ، وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البيومتري اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين "، مبينة ان "اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين".

واكدت ان "تجاهل ارادة الاكراد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة "، محملة، "الاطراف التي حرصت على هذا التشويه لاصل القانون ، المسؤولية ونطالبهم بتصحيح تلك الاخطاء قبل التصويت على مجمل القانون".

واوضحت ان ا"لاكراد مع اقرار قانون انتخابي يسهل اجراء الانتخابات بمايحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الاحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال اعلى الفائزين".

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