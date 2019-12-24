2019/12/24 | 18:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز تنشر نص قانون الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السومرية نيوز تنشر نص قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السومرية نيوز تنشر نص قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).