فلاح أمين الرهيمي - مطاليب متظاهري محافظة ذي قار

2019/12/24 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي عرض أحد نشطاء متظاهري محافظة ذي قار مطاليبهم وكانت وقتية وآنية لا تلبي طموح وأماني أبناء محافظة ذي قار على المدى البعيد إضافة على أنها جاءت منفصلة وغير متناسقة مع رغبات وطموح أبناء العراق كافة كما جاءت هذه المطاليب منفردة وعفوية وغير مدروسة لأنها لا تلبي الاكتفاء الذاتي وكافة المستلزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقتصرة على بعض المطاليب والحاجيات والخدمات الثانوية.إن المظاهرات الجماهير......

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