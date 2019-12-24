مصطفى مجدي الجمال - كنت ضيفًا على المخابرات السودانية

2019/12/24 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_مجدي_الجمال في مثل هذه الأيام من تسع سنوات كانت لي تجربة غريبة في السودان..كان السياق السياسي والاجتماعي العام في مصر متوترًا للغاية، وآخر علاماته ذلك التزوير الفاجر لانتخابات مجلس الشعب..كانت نذر انتفاضة يناير 2011 تتجمع ويكاد السياسي المخضرم يشم روائح الحريق المقبل..كانت هناك دعوة من أحد المراكز الفكرية ذات الطابع القومي العروبي الصريح في المشرق العربي، لحضور ندوة في الخرطوم عن موضوع لا أذكره بالت......

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