2019/12/24 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر رغم أن مسيحي العراق أعلنوا نية إلغاء مراسيم ومظاهر أعيادهم لهذا العام وذلك تضامنا مع بقية العراقيين الذين يقفون في ساحات التظاهر وتقديرا للدماء التي سالت من أجل بناء حياة ديمقراطية سليمة وعراق وطني مستقل, غير إنني أعلن موقفا مغايرا تماما, وهو موقف يدعو للتمسك بهذه الإحتفالات على أن تبدأ بالترحم على أرواح الشهداء وإطلاق الحمام الأبيض تعبيرا عن صعود أرواح الشهداء إلى الأعالي.إن مسلمي العراق ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جعفر المظفر - أيها المسيحيون .. أعيادكم هي أعياد كل العراقيين فلتستمروا بها.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جعفر المظفر - أيها المسيحيون .. أعيادكم هي أعياد كل العراقيين فلتستمروا بها.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).