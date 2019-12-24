2019/12/24 | 18:35 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاريكاتير صحيفة كويتية.. النظام العراقى بعيدا عن مطالب الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير صحيفة كويتية.. النظام العراقى بعيدا عن مطالب الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاريكاتير صحيفة كويتية.. النظام العراقى بعيدا عن مطالب الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).