بالفيديو: هكذا احتفل نواب سائرون بقاعة مجلس النواب بعد التصويت على قانون الانتخابات

2019/12/24 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على مقطع فيديو يظهر احتفال نواب تحالف سائرون المقرب من زعيم التيار الصدري ...





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